Reuters: США запровадили обмеження на експорт технологій для російської «ПВК Вагнера»

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Адміністрація президента США Джо Байдена запровадила обмеження на експорт технологій для російської «Приватної військової компанії Вагнера».

Про це повідомляє Reuters.

У 2017 році «ПВК Вагнера» уже додали до торговельного чорного списку. Тепер її позначать як кінцевого військового користувача та обмежать для неї доступ до технологій, створених у будь-якій точці світу за допомогою американського обладнання.

«Сьогодні ми посилаємо чітке повідомлення недержавним структурам, які прагнуть підхопити естафету жорстокості від хиткої армії путіна, що Міністерство торгівлі без вагань діятиме проти них», — наголосив заступник міністра торгівлі з питань промисловості та безпеки Алан Естевез.