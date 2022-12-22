Шмигаль: В Україні розгортають мініелектростанції

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Пресслужба Кабінету міністрів України

В Україні почали розгортати мережу газотурбінних та газопоршневих мініелектростанцій.

Про це в інтервʼю Інтерфакс-Україна повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Газотурбінні та газопоршневі мініелектростанції — це ще один шлях. У нас є такі станції українського виробництва. Ба більше, вони вже встановлені, зараз відновлюють їх роботу», — сказав Шмигаль.

Він додав, що нові мініелектростанції встановлюють одразу після виготовлення. «Це дуже хороший кейс. Хоча виробництво електроенергії на них коштує дорого, але вони хороші тим, що дуже швидко піднімаються — до 3 хвилин», — наголосив премʼєр.

Він поясний, що атомний блок, для порівняння, виходить на робочу потужність три доби, а гаситься півтора місяця, для підняття ж теплового блоку з холодного стану треба від 8 до 12 годин, а з гарячого стану від 30 хвилин до 1,5 години.

Шмигаль додав, що газотурбінні та газопоршневі електростанції мають невеликі блоки та не потребують особливого людського втручання й обслуговування. Одна електростанція в середньому розрахована на 50 МВт, але якщо їх поставити 20 штук в ряд, вийде 1 000 МВт, а це, за його словами, потужність одного атомного блока.

Премʼєр-міністр наголосив, що мініелектростанції можна буде використовувати у великих містах для забезпечення водою і теплом, а також для енергетичної безпеки атомної генерації.

«Коли при блекауті розвалюється мережа, розбалансовується і все виключається, то, щоб підняти атомний блок, потрібно 100—150 МВт для старту його роботи. На генераторах такої потужності не добʼєшся», — пояснив Шмигаль.