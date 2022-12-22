Міністр енергетики: Без нових обстрілів енергосистему України можна полагодити до літа

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Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що українську енергосистему можна відремонтувати до літа, щоб відключення світла припинилися. Але за умови, що не буде нових обстрілів.

Про це він розповів в інтервʼю Forbes.

«Швидкість відновлення повʼязана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням уже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа», — пояснив Галущенко.

За його словами, один зі шляхів вирішення проблеми — це імпорт електроенергії. Україна вже проводила його в тестовому режимі. Галущенко пояснив, що наразі опрацьовують механізми, які дозволять збільшити імпорт.

«Зараз це 600 МВт — день, 700 МВт — ніч. Технічно можливість набагато більша — 1,6–2 ГВт», — підкреслив він.

Також Україні допоможуть мобільні станції потужністю до 50 МВт. Вони можуть допомогти стабільно пройти цю зиму.