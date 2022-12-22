Міністр енергетики: Без нових обстрілів енергосистему України можна полагодити до літа
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що українську енергосистему можна відремонтувати до літа, щоб відключення світла припинилися. Але за умови, що не буде нових обстрілів.
Про це він розповів в інтервʼю Forbes.
«Швидкість відновлення повʼязана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням уже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа», — пояснив Галущенко.
За його словами, один зі шляхів вирішення проблеми — це імпорт електроенергії. Україна вже проводила його в тестовому режимі. Галущенко пояснив, що наразі опрацьовують механізми, які дозволять збільшити імпорт.
«Зараз це 600 МВт — день, 700 МВт — ніч. Технічно можливість набагато більша — 1,6–2 ГВт», — підкреслив він.
Також Україні допоможуть мобільні станції потужністю до 50 МВт. Вони можуть допомогти стабільно пройти цю зиму.
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