Український фільм «Клондайк» не потрапив у шортліст «Оскара». Але потрапив документальний фільм про дитбудинок на Донбасі

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Українська стрічка «Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач не потрапила до короткого списку номінантів на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

«Клондайк» був у лонглисті в номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Стрічка розповідає про життя молодої родини, яка опинилася в епіцентрі катастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Водночас створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно документальний фільм данського режисера Сімона Леренга Вільмонта «Будинок зі скалок» потрапив у шортліст «Оскара».