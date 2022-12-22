ЄС заморозив €20 мільярдів російських активів

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Markus Spiske / Unsplash

Європейський Союз загалом заморозив €20 мільярдів російських активів.

Про це Єврокомісія повідомила 22 грудня.

Крім цього, через санкції російський імпорт і експорт скоротилися на 20,8 і 12,3% відповідно.

Наразі під санкціями ЄС через російське вторгнення в Україні перебувають 1 386 людей та 171 організація.