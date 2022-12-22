Макрон вважає вступ України в НАТО малоймовірним, оскільки рф сприйме це як конфронтацію

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Президент Франції Емманюель Макрон вважає вступ України до НАТО малоймовірним, оскільки росія сприйме це як конфронтацію.

Це він заявив в інтерв’ю газеті Le Monde, пише Le Figaro.

«Незалежно від того, чи вступить Україна до НАТО, а це не найімовірніший сценарій, їй мають бути надані гарантії безпеки, більш надійні, адже вона зазнала нападу з боку росії», — сказав Макрон.

При цьому Маркон укотре заявив, що гарантії безпеки необхідно надати й росії.