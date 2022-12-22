Макрон вважає вступ України в НАТО малоймовірним, оскільки рф сприйме це як конфронтацію
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Президент Франції Емманюель Макрон вважає вступ України до НАТО малоймовірним, оскільки росія сприйме це як конфронтацію.
Це він заявив в інтерв’ю газеті Le Monde, пише Le Figaro.
«Незалежно від того, чи вступить Україна до НАТО, а це не найімовірніший сценарій, їй мають бути надані гарантії безпеки, більш надійні, адже вона зазнала нападу з боку росії», — сказав Макрон.
При цьому Маркон укотре заявив, що гарантії безпеки необхідно надати й росії.
- У грудні Макрон вже говорив про гарантії безпеки для рф, після чого кілька країн Європейського Союзу офіційно висловили невдоволення.
- Радник голови ОП Михайло Подоляк тоді відповів, що виведення військ і покарання всіх причетних до війни з Україною можуть стати запорукою для гарантій безпеки росії.