ЗСУ знищили 100 тисяч російських окупантів

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Збройні сили України з початку повномасштабного вторгнення знищили 100 400 російських окупантів — 660 за останню добу.

Про це ідеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на ранок 22 грудня.

Втрати російської армії в техніці: