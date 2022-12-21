Зеленський підписав закон про відпустки для військових під час воєнного стану
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Президент Володимир Зеленський підписав закон про відпустки для військових під час воєнного стану. Вони зможуть брати до 10 днів відпустки.
Про це йдеться на сторінці законопроєкту на сайті парламенту.
В особливий період під час дії воєнного стану військові зможуть взяти частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням зарплати.
Кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки.
Водночас щорічна основна відпустка може бути надана один раз упродовж календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військових у підрозділі.
- 1 грудня Верховна Рада України схвалила в цілому законопроєкт № 8081 щодо надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.