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«Укренерго» заявило про загибель чотирьох енергетиків від початку ракетних ударів. Ось їхні історії

Автор:
Костя Андрейковець
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Компанія «Укренерго» повідомила, що від 24 лютого від ракетних атак росіян на робочому місці загинули четверо енергетиків.

Також компанія згадала своїх працівників, які загинули під час тимчасової окупації міст і на фронті — це начальник відділу протиаварійної роботи Олег Горак, диспетчер підстанції в західному регіоні Олег Пекар, електромонтер підстанції в південному регіоні Вадим Заволінковський, електромонтер з ремонту повітряних ліній Євгеній Кіщенко, а також тракторист у транспортному відділі підрозділу «Будівництво і ремонт» Олег Косовненко.