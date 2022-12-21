Bloomberg: Експорт російської нафти впав на 50% після введення санкцій та обмеження ціни

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John Cameron / Unsplash

За перший тиждень дії санкцій та обмеження ціни експорт нафти із росії знизився на 54%. Це вже стривожило уряди деяких країн, які занепокоєні можливим зривом закупок російської нафти.

Про це пише Bloomberg.

За даними видання, загальні обсяги постачання нафти з росії впали на 1,86 мільйона барелів на добу. Зараз вони становлять приблизно 1,6 мільйона барелів.

Однією з причин такого падіння стали технічні роботи в порту «Приморськ» на Балтійському морі, де відвантаження скоротили до трьох танкерів на тиждень, тоді як нормальний тижневий показник становить вісім танкерів. Також росіянам не вистачає кораблів, щоб відправляти свою нафту.

У нафтоналивному порту «Козьмино» (затока Находка, Далекий Схід) за тиждень завантажили лише два танкери. У середньому тут завантажують вісім танкерів на тиждень. Принаймні два великі власники танкерів відкликали свої судна з маршруту, оскільки нафта продається за цінами, що перевищують межу.