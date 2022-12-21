Bloomberg: Експорт російської нафти впав на 50% після введення санкцій та обмеження ціни
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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John Cameron / Unsplash
За перший тиждень дії санкцій та обмеження ціни експорт нафти із росії знизився на 54%. Це вже стривожило уряди деяких країн, які занепокоєні можливим зривом закупок російської нафти.
Про це пише Bloomberg.
За даними видання, загальні обсяги постачання нафти з росії впали на 1,86 мільйона барелів на добу. Зараз вони становлять приблизно 1,6 мільйона барелів.
Однією з причин такого падіння стали технічні роботи в порту «Приморськ» на Балтійському морі, де відвантаження скоротили до трьох танкерів на тиждень, тоді як нормальний тижневий показник становить вісім танкерів. Також росіянам не вистачає кораблів, щоб відправляти свою нафту.
У нафтоналивному порту «Козьмино» (затока Находка, Далекий Схід) за тиждень завантажили лише два танкери. У середньому тут завантажують вісім танкерів на тиждень. Принаймні два великі власники танкерів відкликали свої судна з маршруту, оскільки нафта продається за цінами, що перевищують межу.
- Двадцять сім країн, які входять до Європейського Союзу, а також Велика Британія, США, Канада, Японія та Австралія узгодили граничну ціну російської нафти на рівні $60 за барель. Це означає, що всі 32 держави надаватимуть послуги, повʼязані з російською танкерною нафтою, лише в тому разі, якщо її закупили за ціною $60 за барель або нижчою. Послуги включають, зокрема, обовʼязкове страхування перевезень.
- Із 5 грудня також набули чинності нафтові санкції ЄС проти росії. Країни ЄС припинили купувати російську нафту, яку транспортують морським шляхом. Винятком стала лише нафта, яку перекачують через нафтопроводи.