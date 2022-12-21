Politico: Українська делегація під час візиту до США проситиме про надання далекобійних ракет ATACMS

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Українська делегація під час візиту президента Володимира Зеленського до США збирається просити Вашингтон про постачання тактичних ракет ATACMS із дальністю застосування до 300 кілометрів.

Про це пише Politico.

За словами людини, знайомої з дискусіями, під час зустрічі з Байденом та його командою з національної безпеки українська делегація виступить із ще одним раундом прохань щодо тактичних ракетних систем великої дальності (ATACMS), а також безпілотників Grey Eagle і Reaper. До цього Білий дім відмовлявся передавати Україні ATACMS. Politico пише, що ця нерішучість США стурбувала українських чиновників і змусила найвище військове керівництво всередині країни шукати допомоги в інших, зокрема у країн, що не входять до західного альянсу.

Очікується, що тема далекобійної зброї домінуватиме на особистій зустрічі Зеленського, його команди та адміністрації Байдена. Зеленський також, ймовірно, доведе Конгресу, що його країна потребує досконалішої зброї, щоб відбивати російські атаки.

ATACMS має радіус дії до 300 кілометрів. Адміністрація Байдена вважає, що надання цих систем може бути ескалаційним, оскільки їх можна використати для обстрілу самої росії. Зараз максимальна дальність зброї, яку США надають Україні, становить близько 80 кілометрів. У серпні в Пентагоні заявляли, що ЗСУ поки не потрібні ATACMS. При цьому Україна включила їх у перелік зброї, необхідної для продовження контрнаступу.