ЗСУ знищили майже 100 тисяч російських військових і 3 тисячі їхніх танків
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Збройні сили України за добу знищили ще 510 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 99 740 військових.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на 21 грудня.
Втрати російської армії в техніці:
- 3 002 танки (+7 за минулу добу);
- 5 979 бойових броньованих машин (+5);
- 1 972 артилерійські системи (+12);
- 412 реактивних систем залпового вогню (+2);
- 212 засобів ППО (+1);
- 282 літаки (+1);
- 267 гелікоптерів (+1);
- 1 688 дронів (+8);
- 653 крилаті ракети;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 608 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+9);
- 178 одиниць спеціальної техніки (+1).