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ЗСУ знищили майже 100 тисяч російських військових і 3 тисячі їхніх танків

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Збройні сили України за добу знищили ще 510 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 99 740 військових.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на 21 грудня.

Втрати російської армії в техніці: