Макрон: Франція постачила Україні системи протиповітряної оборони Crotale

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна відправила Україні системи протиповітряної оборони Crotale.

Про це повідомляє France 24.

«В останні дні Франція відправила Україні більше зброї, артилерійські установки, Crotale (батареї протиповітряної оборони), обладнання понад те, що ми вже постачили», — сказав Макрон, виступаючи на борту французького авіаносця «Шарль де Голль» біля узбережжя Єгипту.

Він додав, що наразі працює з Міністерством оборони Франції для поставок Україні зброї та боєприпасів у першому кварталі 2023 року. Ці поставки включатимуть самохідні артилерійські установки Caesar.

Crotale — це французький всепогодний зенітний ракетний комплекс малої дальності, призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих та гранично малих висот. Може використовуватися як для ППО стратегічно важливих опорних пунктів, центрів управління, стартових позицій ракет, так і для безпосереднього прикриття бойових порядків військ. Максимальна дальність — 10 км, максимальна висота цілі — 6 км, максимальна швидкість — 2,4 Маха.