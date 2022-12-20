Консулу Литви повернули ікони, викрадені росіянами в Херсоні. Він передасть колекцію музею
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- Анна Холоднова
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СБУ
Литовському дипломату повернули колекцію ікон, яку російську окупанти викрали з його резиденції в Херсоні. Їх знайшли співробітники Служби безпеки України на території Успенського собору.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
На початку повномасштабного вторгнення росіяни пограбували будинок іноземного дипломата в Херсоні та вивезли звідти понад 120 старожитностей.
Ікони передали у приватну колекцію архімандрита місцевої єпархії УПЦ МП. Наразі він переховується на тимчасово окупованій території на півдні України.
Окупанти «передали» награбовані речі Успенському собору під виглядом «повернення» культурних цінностей, які нібито належать росії. Це подію висвітлювали пропагандистські ЗМІ.
Служба безпеки ініціювала повернення ікон власнику. Консул Литви вирішив передати старовинну колекцію місцевому художньому музею.
- Також російські окупанти вивезли до Криму з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка 80% картин. Вони викрали найцінніше: картини західних художників, українських і російських XVIII—XIX століття, радянських часів, але роботи сучасних митців залишили, тому є ідея переформувати музей в галерею сучасного мистецтва.