Фінляндія передасть Україні військову допомогу на понад €28 мільйонів

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Президент Фінляндії Саулі Нійністе схвалив одинадцятий пакет військової допомоги для України. Його вартість становить €28,8 мільйона.

Про це повідомляє міністерство оборони Фінляндії.

Зміст, спосіб доставки або графік допомоги не повідомляють детальніше, щоб убезпечити поставки. Загальна вартість військової допомоги, яку Фінляндія відправила в Україну, зараз становить €189,2 мільйона.

Крім того, президент Фінляндії вирішив, що військові країни й надалі братимуть участь у тренуваннях Збройних сил України у Великій Британії до кінця 2023 року.