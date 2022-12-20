Фінляндія передасть Україні військову допомогу на понад €28 мільйонів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Президент Фінляндії Саулі Нійністе схвалив одинадцятий пакет військової допомоги для України. Його вартість становить €28,8 мільйона.
Про це повідомляє міністерство оборони Фінляндії.
Зміст, спосіб доставки або графік допомоги не повідомляють детальніше, щоб убезпечити поставки. Загальна вартість військової допомоги, яку Фінляндія відправила в Україну, зараз становить €189,2 мільйона.
Крім того, президент Фінляндії вирішив, що військові країни й надалі братимуть участь у тренуваннях Збройних сил України у Великій Британії до кінця 2023 року.
- У серпні Фінляндія направила близько 20 інструкторів на навчання під керівництвом Великої Британії для підготовки українських військових.