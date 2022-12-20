«Мета зустрічей — допомога захисникам». Голова СН Шуляк вибачилася перед пораненим військовим за свій візит
- Автор:
- Олег Панфілович
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Sluganarodu.ua
Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк вибачилася перед військовослужбовцем, якого вона відвідувала у госпіталі. Там Шуляк критикувала бійця за його пост про ініційований нею законопроєкт, який стосувався містобудування.
Про це вона написала у Facebook.
«Як і багато хто з нас, я сьогодні не в окопах під обстрілами. Але про те, як воно там — бачила на власні очі, знаю з перших вуст. І якщо якісь мої вчинки або слова чимось образили бійця, я прошу вибачення. Я точно цього не хотіла, не планувала і не прагнула. А якщо це так було сприйнято — перепрошую», — написала вона.
Шуляк додала, що кожна справа спрямована на одне — як підтримати та допомогти тим, хто сьогодні захищає країну. «Саме це і є метою моїх зустрічей і спілкування із захисниками. Не лише в тилу, а і на фронті — в Купʼянську, Херсоні, а тиждень тому — і в Бахмуті», — зазначила вона.
- 13 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 5655 про реформування сфери містобудівної діяльності. Його критикували глави українських міст і селищ, архітектори та громадські активісти.
- 19 грудня нардеп від «Слуги народу» Галина Янченко написала заяву на вихід із партії. Її обурив візит Шуляк у шпиталь до одного з військовослужбовців, який розкритикував ініційований нею законопроєкт про реформу містобудування.