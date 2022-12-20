Німеччина повернула Нігерії бронзові скульптури, викрадені 125 років тому

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AFP

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок передала Нігерії 20 артефактів «бронзи Беніну», викрадені наприкінці XIX століття.

Про це пише BBC.

«Бронза Беніну» — це металеві скульптури, таблички і різьблення, створені між XV та XIX століттями та викрадені британськими військами в 1897 році із західноафриканського королівства Бенін, яке розташоване в сучасному нігерійському штаті Едо.

На початку 2022 року Німеччина та Нігерія домовились про передачу права власності на понад тисячу коштовностей. У липні Нігерія заявила, що Німеччина стала першою серед європейських країн, яка уклала подібну угоду.

Серед предметів, які повернули, були церемоніальні голови, різьблення зі слонової кістки, а також прикрашена табличка.

Міністерство закордонних справ Німеччини повідомило, що після прибуття до Великої Британії наприкінці XIX століття коштовності продали на аукціоні в Лондоні. Деякі з них придбали німецькі колекціонери. У країні опинилися 1 100 артефактів із вкрадених 5 тисяч.

Інші зберігаються в архівах музеїв Великої Британії, зокрема в Британському музеї, який має найбільшу колекцію, — приблизно 900 предметів. Акт парламенту не дозволяє Британському музею повернути їх Нігерії.

У листопаді приватний лондонський музей Горнімана першим із британських музеїв повернув десятки експонатів, у тому числі деякі бронзові вироби Беніну, у власність Нігерії.

Національна комісія з питань музеїв і пам’яток Нігерії надіслала офіційні запити на репатріацію музеям по всьому світу.