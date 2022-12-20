Україна отримала ще $2 мільярди гранту від США

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Death to Stock

До бюджету України надійшли ще $2 мільярди від США через Світовий банк. Це друга частина загального гранту на $4,5 мільярди. Першу частину — $1,5 мільярда — Україна отримала на початку грудня.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Гроші підуть на виплати пенсій та зарплатню працівникам цивільного захисту, а також на оплату послуг за програмою медичних гарантій.

Ці кошти Сполучені Штати Америки надали через Цільовий фонд Світового банку за проєктом «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».