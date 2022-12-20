Пост Мессі з Чемпіонату світу став найпопулярнішою публікацією в Instagram
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Пост чемпіону світу Ліонеля Мессі став найпопулярнішим в Instagram, набравши понад 58 мільйонів лайків (і це число продовжує зростати)
Про це «Книга рекордів Гіннеса» оголосила 20 грудня.
Пост, який привів Мессі до встановлення цього рекорду, містить кілька фотографій, на яких він тримає кубок світу ФІФА, і фото з товаришами по команді.
Попередній рекордсмен — @world_record_egg, публікація мала 55,7 мільйонів лайків.
- 14 січня 2019 року в Instagram пост із фото звичайного курячого яйця набрав найбільшу кількість лайків за всю історію існування соцмережі. Суть була у тому, що його автор вирішив побити попередній світовий рекорд з лайків, який належав моделі Кайлі Дженнер. Її пост із новонародженою донькою зібрав 18 мільйонів лайків. Тоді власник аккаунта @world_record_egg відрекомендував себе британською куркою, яка прочитала статтю про рекорд моделі та вирішила кинути їй виклик. Справжній власник акаунту невідомий.