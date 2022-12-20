Заступника голови ДСНС відсторонили від посади. Він передав голові поліції Польщі гранатомет, який потім вибухнув
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Facebook / ДСНС
Заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України Дмитра Бондара відсторонили від посади — через подарунок для глави поліції Польщі, який потім вибухнув.
Про це 20 грудня повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.
«Я отримав інформацію про те, що заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал Дмитро Бондар, відповідальний за передачу подарунка командиру польської поліції генералу Ярославу Шимчуку, відсторонений», — заявив Камінський.
Також, за його словами, Україна відкрила кримінальне провадження з цього приводу.
- 14 грудня у Варшаві, у будівлі Головного управління поліції вибухнув один із подарунків, які голова Національної поліції Польщі Ярослав Шимчик отримав під час свого робочого візиту в Україну 11—12 грудня. За інформацією члена польської делегації, Шимчик отримав в Україні два протитанкові гранатомети (імовірно, RGW-90). За словами української сторони, зброя була використана.