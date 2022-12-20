Twitter дозволить компаніям позначати своїх співробітників у соцмережі

Новини

SOPA Images / Getty Images

Twitter у пілотному режимі запускає підписку Blue for Business для деяких компаній, яка дозволить їм помічати своїх сповробітників власним значком або логотипом біля імен.

Менеджер соцмережі по продукту Естер Кроуфорд заявила, що у наступному році підписку зможуть оформити більше організацій. Її вартість та інші можливості Blue for Business вона не розкрила.