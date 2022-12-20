Twitter дозволить компаніям позначати своїх співробітників у соцмережі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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SOPA Images / Getty Images
Twitter у пілотному режимі запускає підписку Blue for Business для деяких компаній, яка дозволить їм помічати своїх сповробітників власним значком або логотипом біля імен.
Менеджер соцмережі по продукту Естер Кроуфорд заявила, що у наступному році підписку зможуть оформити більше організацій. Її вартість та інші можливості Blue for Business вона не розкрила.
- У грудні цього року Twitter перезапустила підписку Blue для звичайних користувачів. Вартість підписки Twitter Blue, яка надає галочку, лишається незмінною — $8. Однак для тих, хто використовує Twitter на пристроях Apple, ціна зросла до $11.
- Twitter Blue дозволяє редагувати твіти, створювати папки закладок, налаштовувати панель навігації, використовувати спеціальні режими для читання довгих тредів та інше.
- Також Twitter впровадила різнокольорові позначки верифікації для компаній, політиків, ЗМІ та знаменитостей.