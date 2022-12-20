Reuters: У Конгресі США презентували законопроєкт про фінансування уряду. У ньому передбачено ще $44,9 мільярда на допомогу Україні та НАТО
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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National Bank Of Ukraine / Flickr
У Конгресі США презентували законопроєкт про фінансування уряду на $1,7 трильйона. У документі також передбачається виділення додаткових $44,9 мільярда на допомогу Україні та НАТО.
Про це пише Reuters.
Цей законопроєкт передбачає більші державні витрати США, аніж минулого року, коли на це виділили $1,5 трильйона.
Лідери Сенату та Палати представників США націлені ухвалити законопроєкт та відправити його президенту Джо Байдену до кінця тижня, щоб не допустити перебоїв у роботі уряду. Протягом кількох місяців демократи та республіканці сперечалися про те, скільки грошей має бути витрачено на військові та невійськові програми.
Виділені $44,9 мільярда на допомогу Україні та союзникам по НАТО йтимуть додатково до рекордного військового бюджету США у $858 мільярдів.
- 16 грудня Сенат затвердив оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік, у якому закладені кошти для військової допомоги Україні. Обсяг бюджету є рекордним і становитиме $858 мільярдів. Він передбачає $800 мільйонів військової допомоги Україні для відсічі агресії росії.