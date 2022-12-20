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ЗСУ знищили вже понад 99 тисяч російських військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Збройні сили України за добу знищили ще 430 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 99 230 військових.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на 20 грудня.

Втрати російської армії в техніці: