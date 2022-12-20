ЗСУ знищили вже понад 99 тисяч російських військових
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Збройні сили України за добу знищили ще 430 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 99 230 військових.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на 20 грудня.
Втрати російської армії в техніці:
- 2 995 танків (+7 за минулу добу);
- 5 974 бойові броньовані машини (+5);
- 1 960 артилерійських систем (+7);
- 410 реактивних систем залпового вогню;
- 212 засобів ППО (+1);
- 281 літак;
- 266 гелікоптерів (+2);
- 1 680 дронів (+23);
- 653 крилаті ракети;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 599 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+7);
- 177 одиниць спеціальної техніки (+2).