Науковці знайшли «приречену» екзопланету Kepler-1658b. Вона має зіткнутися із зіркою і зникнути
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Center for Astrophysics/Harvard & Smithsonian
Астрономи знайшли екзопланету, яка по спіралі наближається до зірки. Згодом цей рух призведе до зіткнення та знищення планети.
Про це пише CNN.
Екзопланету під назвою Kepler-1658b ідентифікували в 2019 році. Це сталося через 10 років після того, як космічний телескоп Kepler виявив її.
Вважається, що ця планета є «гарячим Юпітером», тобто типом екзопланети, завбільшки з Юпітер, але вищої температури. Kepler-1658b обертається навколо своєї старіючої зірки, здійснюючи один оберт кожні 3,85 дня. Орбіта Kepler-1658b поступово зменшується, і планета наближається до зірки.
Після багатьох років спостережень за допомогою космічних та наземних телескопів дослідники підрахували, що орбіта Kepler-1658b зменшується зі швидкістю 131 мілісекунда на рік.
Зірка, навколо якої обертається ця планета, розширюється і входить у свою субгігантську фазу, перш ніж стати червоним гігантом — умираючою зіркою на останніх стадіях життя. Такі знахідки допомагають передбачити долю планет у Сонячній системі, які одного дня можуть опинитися занадто близько до Сонця.
- За даними науковців, Сонце досягне максимальної температури приблизно у віці 8 мільярдів років, потім воно охолоне, збільшиться в розмірах і стане червоною зіркою-гігантом. Це станеться у віці приблизно 10–11 мільярдів років.