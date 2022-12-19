Науковці знайшли «приречену» екзопланету Kepler-1658b. Вона має зіткнутися із зіркою і зникнути

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Center for Astrophysics/Harvard & Smithsonian

Астрономи знайшли екзопланету, яка по спіралі наближається до зірки. Згодом цей рух призведе до зіткнення та знищення планети.

Про це пише CNN.

Екзопланету під назвою Kepler-1658b ідентифікували в 2019 році. Це сталося через 10 років після того, як космічний телескоп Kepler виявив її.

Вважається, що ця планета є «гарячим Юпітером», тобто типом екзопланети, завбільшки з Юпітер, але вищої температури. Kepler-1658b обертається навколо своєї старіючої зірки, здійснюючи один оберт кожні 3,85 дня. Орбіта Kepler-1658b поступово зменшується, і планета наближається до зірки.

Після багатьох років спостережень за допомогою космічних та наземних телескопів дослідники підрахували, що орбіта Kepler-1658b зменшується зі швидкістю 131 мілісекунда на рік.

Ілюстрація показує екзопланету Кеплер-1658b (ліворуч), приречену на остаточне знищення. Center for Astrophysics/Harvard & Smithsonian

Зірка, навколо якої обертається ця планета, розширюється і входить у свою субгігантську фазу, перш ніж стати червоним гігантом — умираючою зіркою на останніх стадіях життя. Такі знахідки допомагають передбачити долю планет у Сонячній системі, які одного дня можуть опинитися занадто близько до Сонця.