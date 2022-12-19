Німеччина не передавала Україні БМП Marder
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Wikimedia
Міністерство оборони Німеччини повідомило, що німецька сторона чи інші країни не передавали Україні бойові машини піхоти Marder.
Як пише Welt, Німеччина також відмовилася від закупівлі другої партії бронетранспортерів Puma і прибереже Marder для своїх сил реагування. Українська сторона розраховувала отримати Marder у разі оновлення парку Бундесверу.
Наразі Бундесвер має близько 350 Puma, але під час навчань приблизно 18 цих БМП вийшли з ладу. У військах визнали, що у Puma є серйозні недоліки.
- У середині жовтня Греція почала передавати Україні радянські бойові машини піхоти БМП-1. Повідомлялось, що Україна отримає 40 БМП-1, а Німеччина передасть Греції на заміну Marder.