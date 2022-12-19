Німеччина не передавала Україні БМП Marder

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Міністерство оборони Німеччини повідомило, що німецька сторона чи інші країни не передавали Україні бойові машини піхоти Marder.

Як пише Welt, Німеччина також відмовилася від закупівлі другої партії бронетранспортерів Puma і прибереже Marder для своїх сил реагування. Українська сторона розраховувала отримати Marder у разі оновлення парку Бундесверу.

Наразі Бундесвер має близько 350 Puma, але під час навчань приблизно 18 цих БМП вийшли з ладу. У військах визнали, що у Puma є серйозні недоліки.