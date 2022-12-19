У Києві після ранкових атак без опалення залишаються 3% споживачів. В області складніша ситуація зі світлом
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- Ангеліна Шеремет
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Facebook / ДСНС
У Києві після ранкових атак іранськими дронами вже вдалося відновити роботу більшості котелень, однак без опалення ще залишаються близько 3% споживачів.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
Ситуація в енергетиці складна, тому діють аварійні та екстрені вимкнення. Найбільше в столиці від дефіциту електропостачання страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони.
В області, за словами глави ОВА Олексія Кулеби, Обухівський, Вишгородський та Бучанський райони частково знеструмлені. Заживлена тільки критична інфраструктура. Енергетики працюють над відновленням, проте ситуація складна.
- Вранці 19 грудня росія атакувала Київ і Київську область іранськими дронами. Із 23, що летіли, протиповітряна оборона збила 18. Є пошкодження критичної інфраструктури, уламками пошкодило проїжджу частину в Солом’янському районі, а також вікна багатоповерхівки в Шевченківському районі.