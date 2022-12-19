У Сіамській затоці затонув корвет ВМС Таїланду Sukhothai. Частину команди шукають

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У Сіамській затоці затонув бойовий корвет HTMAS Sukhothai Королівського флоту Таїланду.

Ввечері 18 лютого корвет вийшов на патрулювання і потрапив у шторм. Сигнал про лихо корабель надіслав у районі за 32 км на захід від регіону Банг-Сапхана. Після цього військові направили рятувальну місію в задану точку.

Як пише ВВС з посиланням на заяву тайської влади, врятувати вдалося 75 членів екіпажу, але 31 моряка все ще шукають.

ВМС Таїланду почало розслідування причин катастрофи.