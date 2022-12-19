ЗСУ знищили ще 520 російських військових

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Каміла Грабчук / «Бабель»

Збройні сили України за добу знищили ще 520 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 98 800 військових.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на 19 грудня.

Втрати російської армії в техніці: