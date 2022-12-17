The New York Times показала детальний план руху росіян на Київ 24 лютого

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Газета The New York Times показала детальний план руху росіян на Київ, наданий Головним управлінням розвідки України. Документ свідчить, що першою колоною на Київ вирушали бійці російських підрозділів ОМОН і СОБР.

Єфрейтор Микита Чибрін, 27-річний солдат мотострілецької бригади, сказав журналістам The New York Times, що провів місяць у білорусі на навчаннях. За його словами, 23 лютого він зі своїм підрозділом святкував день захисника в таборі, закушуючи подарованими з цього приводу цукерками, коли підійшов їхній командир.

«Завтра ви їдете в Україну вибити деяке гімно», — сказав їм командир. Подальших пояснень російські військові не отримали.

Перед світанком 24 лютого єфрейтор Чибрін із товаришами завантажився в гусеничний бронетранспортер. За його словами, у них не було жодних інструкцій та розуміння, куди вони прямують.

За словами іншого російського військового, який дислокувався в білорусі, він дізнався, що їде на війну, лише за годину до того, як його підрозділ почав марш. Наказ був водночас простим і надзвичайно оптимістичним: слідувати за транспортним засобом попереду та дістатися Києва протягом 18 годин.

Відповідно до розкладу та бортового журналу частини, які отримало видання, перші машини в його колоні мали вийти з білорусі та прибути на околиці Києва до 14:55, навіть швидше, ніж сказали солдату. Ці документи переглянули три незалежні військові аналітики та визнали їх автентичними.

Російський військовий розклад із детальним розкладом руху повітряно-десантних військ, які мають залишити білорусь і прибути на околиці Києва. Фото: ГУР.

Але колона одразу загрузла. За словами російського солдата, тільки на перетин кордону з Україною знадобилося понад добу.

Потім стало ще гірше. Бортовий журнал день за днем фіксував затримки, українські атаки, сотні поранених і загиблих солдатів та знищених машин.

Секретні накази для інших російських підрозділів, отримані The New York Times, були видані лише за кілька годин до огошення путіна про початок «спеціальної військової операції». Чотири незалежні військові аналітики зазначили, що ці документи заслуговують довіри.

Документ, вилучений у 26 танковому полку з детальним описом планів вторгнення, виданий 23 лютого 2022 року.

Накази для частини 26 танкового полку передбачали можливий опір з боку українців. Але росіяни все-таки запланували майже безперешкодний 24-годинний ривок від кордону України з росією до точки біля річки Дніпро — приблизно на 402 кілометри.

За планом окупантів, підрозділ мав окопатися приблизно за дві години їзди до Києва і блокувати українські війська, які просуватимуться з півдня та сходу. Підрозділ мав виконати завдання самостійно.

«Сил і засобів для посилення немає», — йдеться у військових наказах росіян.

Крім того, за інформацією The New York Times, у березні під час зустрічі з премʼєр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом президент росії володимир путін визнав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому говорили.

«Імовірно, це буде набагато складніше, ніж ми думали. Але війна на їхній території, а не на нашій. Ми велика країна, ми маємо терпіння», – цитує видання путіна.

За даними The New York Times, один із членів НАТО попередив союзників, що путін готовий змиритися із загибеллю чи пораненням до 300 тисяч російських військовослужбовців. Станом на 17 грудня в Україні загинули 97 690 російських солдатів.