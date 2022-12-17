У Німеччині знайшли частину коштовностей XVIII століття — їх викрали з музею у Дрездені три роки тому

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AP

У Німеччині знайшли значну частину прикрас XVIII століття, які були вкрадені із дрезденського музею «Зелене склепіння» у 2019 році.

Про це пише Associated Press.

У поліції заявили, що вилучили 31 коштовний предмет у Берліні. Серед знайдених коштовностей була брошка для капелюха «Хвіст чаплі», нагрудна зірка польського ордена Білого Орла з діамантового гарнітуру, еполет із великим діамантом «Саксонський білий», який був пошкоджений під час крадіжки, і великий нагрудний бант королеви Амалії Августи.

Прикраси перевезли до Дрездена — там перевірять їхню аутентичність і визначать можливі пошкодження.

Правоохоронці не розкрили, де саме знайшли ці предмети та за яких обставин це сталося.