Комендант польської поліції розповів про вибух подарунка, який він привіз із України

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Керівник поліції Польщі Ярослав Шимчик, якого госпіталізували після вибуху у штаб-квартирі у Варшаві, розповів про деталі цієї події. За його словами, вибухнув використаний гранатомет, який йому подарували в Україні.

Про це він сказав в інтервʼю RMF 24.

За інформацією члена польської делегації, генерал Ярослав Шимчик отримав в Україні два протитанкові гранатомети (імовірно, RGW-90). За словами української сторони, зброя була використана.

Перший подарунок надійшов від голови Національної поліції України Ігоря Клименка. Це був вживаний протитанковий гранатомет, з якого стріляли по російських танках. Зброю перетворили на аудіодинамік. За словами одного з членів польської делегації, Клименко навіть увімкнув на ньому музику, щоб продемонструвати, як це працює, і запевнив, що там немає вибухівки.

Другий подарунок Шимчик отримав від заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Дмитра Бондара. Це був ідентичний тубус гранатомета. Бондар запевнив, що гранатомет безпечний.

За даними джерел RMF 24, польська делегація повернулася до Варшави автомобілем, а подарунки Шимчик залишив у підсобці свого кабінету. За словами генерала, він переставив один із гранатометів вертикально і тоді пролунав вибух.

Військові експерти вважають, що такий гранатомет не міг вистрілити сам — таке могло статися тільки у випадку пошкодження. Можливо, керівник поліції міг натиснути на певну частину пускової труби, яку ретельно не перевірили.

Журналіст RMF FM Кшиштоф Засада визначив, що генерал Шимчик найближчим часом постане перед прокуратурою. Його допитають як свідка — слідчі стверджують, що він є потерпілим у провадженні, яке триває. Проте не виключено, що під час дачі свідчень його попередять про можливу відповідальність.

Прокуратура відмовилася надавати журналістам подробиці щодо цього розслідування.