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Facebook / ДСНС

Після важких поранень у лікарні померли двоє черкаських правоохоронців, які підірвалися на міні на Херсонщині.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції України.

Сьомого грудня група поліцейських, які проводили стабілізаційні заходи на звільнених територіях, підірвалися на ворожих мінах. Тоді четверо поліцейських загинули, а ще четверо отримали тяжкі поранення.

«Десять днів лікарі боролися за життя старшого сержанта поліції Віктора Мазуренка, водія взводу № 1 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області, та лейтенанта поліції Михайла Пустовіта, інспектора взводу № 2 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області, але, на жаль, 16 грудня їхні серця зупинилися», — зазначила пресслужба.