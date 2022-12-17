У Києві всім споживачам повернули воду

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Unsplash / Dan Smedley

Вранці 17 грудня водопостачання повернули всім мешканцям столиці. Крім того, половина киян уже з теплом.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Третина жителів столиці забезпечена світлом, але при цьому в місті продовжують діяти графіки стабілізаційних відключень світла, бо в системі досі є дефіцит.