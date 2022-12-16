Греція готова віддати Україні системи протиповітряної оборони С-300 в обмін на Patriot

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Греція готова передати Україні системи протиповітряної оборони С-300, якщо Сполучені Штати замінять їх зенітно-ракетними комплексами Patriot.

Про це повідомляє грецьке видання pronews.gr.

На різдвяній зустрічі в Міністерстві оборони Греції голова відомства Нікос Панайотопулос заявив, що країна готова віддати системи, встановлені на Криті, якщо натомість там розмістять Patriot.

«Якщо США встановлять на острові систему Patriot, то після її інтеграції в систему протиповітряної оборони С-300 можуть бути виведені з використання. Той самий процес стосується будь-якої іншої системи протиповітряної оборони російського походження, яку можна відправити в Україну», — заявив Панайотопулос. Видання зазначає, що уряд готовий відправити в Україну не тільки С-300, але й зенітно-ракетні системи Тор-М1 та «Оса».