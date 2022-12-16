SpaceX запустила супутник, який спостерігатиме за водними ресурсами світу

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Компанія SpaceX вивела на орбіту супутник SWOT (Surface Water and Ocean Topography), призначений для спостереження за водною поверхнею Землі.

Про це повідомляє NASA.

Супутник вивела ракета Falcon 9. Запуск здійснили зі стартового комплексу на базі американських Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії о 06:46 (13:46 за київським часом). Апарат вивели на низьку навколоземну орбіту на висоту 890 кілометрів.

SWOT є спільною розробкою NASA та Французького космічного агентства CNES. Він оснащений радаром із синтезованою апертурою, яка дозволить йому відстежувати рівень води у світовому океані, океанські течії та те, як вони змінюються внаслідок зміни клімату, а також відстежувати процеси, що відбуваються в річках та озерах через людську діяльність.

Супутник збиратиме дані про тимчасові зміни параметрів океанів, озер, річок та інших водних ресурсів. Апарат спостерігатиме за найдрібнішими деталями топографії водойм та океану, вимірюватиме, як вони змінюються із часом.