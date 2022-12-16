Росіяни пошкодили енергооб’єкти на сході та півдні країни

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Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок обстрілів пошкоджені енергооб’єкти як на сході, так і на півдні країни.

«Можливе падіння обсягів генерації. Відбуватимуться аварійні відключення світла», — написав він.

За словами міністра, як тільки це буде можливо — енергетики відновлюватимуть енергопостачання.