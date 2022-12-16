Росіяни пошкодили енергооб’єкти на сході та півдні країни
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок обстрілів пошкоджені енергооб’єкти як на сході, так і на півдні країни.
«Можливе падіння обсягів генерації. Відбуватимуться аварійні відключення світла», — написав він.
За словами міністра, як тільки це буде можливо — енергетики відновлюватимуть енергопостачання.
- В Україні близько 08:00 16 грудня оголосили масштабну повітряну тривогу через масований запуск російських ракет. По Україні почалися масові відключення світла та води.