У Кривому Розі ракета зруйнувала підʼїзд будинку — під завалами досі є люди

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У Кривому Розі російська ракета зруйнувала один з пʼяти підʼїздів житлового будинку. Двоє людей загинули, шестеро травмовані, зокрема троє дітей.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Під завалами, можливо, перебуває один дорослий та дитина. Рятувальні служби продовжують працювати на місці.

В Україні близько 08:00 16 грудня оголосили масштабну повітряну тривогу через масований запуск російських ракет. По Україні почалися масові відключення світла та води.