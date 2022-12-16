Росія за три години випустила по Україні понад 60 ракет. Звідки їх запускали

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Росія здійснила масовану атаку, випустивши понад 60 ракет, аби роззосередити увагу протиповітряної оборони України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«На даний момент є дані про понад 60 ракет, які летіли по території України. Випущені традиційно з літаків Ту-95, це ракети Х-555 і Х-101, також є пуски «Калібрів» з Чорного моря. Маємо також запуски С-300. Також є робота бомбардувальників Ту-22 М3, які пускають ракети Х-22. Також у небі помічено присутність Міг 31К, (гіпотетичних) носіїв «Кинджалів», — зазначив речник.

За його словами, ворог хотів масовано роззосередити увагу ППО.

Працювали й літаки Су-35 ракетами Х-59. Протиповітряна оборона спрацювала непогано, результати повідомлять пізніше.

За словами Ігната, цього разу окупанти вперше застосували стратегічні бомбардувальники з району аеродрому Енгельса, безпосередньо, де стоянки тих літаків. Також пуски були з півночі Каспійського моря.