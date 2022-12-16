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Генштаб: ЗСУ ліквідували понад 97 тисяч російських військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Міністерство оборони України / Facebook

Станом на 16 грудня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 97 270 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі: