Європейський Союз погодив девʼятий пакет санкцій проти росії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Rock Cohen / Flickr
Уряди країн Європейського Союзу погодили девʼятий пакет санкцій проти росії через вторгнення в Україну, повідомили дипломати ЄС.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на європейських дипломатів.
Пакет санкцій затвердять 16 грудня за письмовою процедурою, повідомило чеське головування в Раді ЄС.
Європейська комісія минулого тижня запропонувала заборонити поїздки та заморозити активи ще майже 200 російським чиновникам і військовим у рамках нового раунду санкцій.
- 7 грудня Європейська комісія офіційно запропонувала девʼятий пакет санкцій проти росії. Туди увійшли додаткові персональні обмеження, а також заходи для ускладнення поставок дронів до росії.