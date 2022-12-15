Боснія і Герцеговина стала кандидатом на вступ до Євросоюзу

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Лідери держав-членів Європейського Союзу надали Боснії і Герцеговині статус кандидата на вступ до ЄС.

Про це йдеться в рішенні саміту, яке оприлюднив речник глави Євроради Шарля Мішеля Баренд Лейтс, повідомляє «Європейська правда».

Боснія і Герцеговина подала заявку на членство в ЄС ще в лютому 2016 року. Із 2003 року країна має статус «потенційного кандидата» на вступ до Європейського Союзу.

У грудні цього року Рада ЄС рекомендувала надати Боснії і Герцеговині статус кандидата в ЄС з певними умовами. Країна мала здійснити кроки, зазначені в рекомендації Європейської комісії від жовтня 2022 року щодо зміцнення верховенства права, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, управління міграцією та основних прав.

Боснія і Герцеговина розділена на два ентитети — Республіку Сербську, де домінують серби, і мусульмансько-хорватську Федерацію Боснії і Герцеговини. Вони часто конфліктують з різних питань — від чисельності збройних сил до бюджету та земельної реформи.