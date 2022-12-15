США запровадили санкції проти російського олігарха Потаніна

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Сполучені Штати запровадили санкції проти російського олігарха Володимира Потаніна, віцепремʼєра рф Андрія Білоусова та кількох російських губернаторів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Під обмеження потрапили також інвестиційний холдинг «Інтеррос», який контролює Потанін, і Росбанк, який «Інтеррос» придбав у Société Générale на початку цього року. При цьому банк «Тінькофф» і компанія «Норнікель», частками в яких володіє Потанін, під санкції США не потрапили.