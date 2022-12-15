«Книга рекордів Гіннеса» визнала 20-річного іранця найнижчою людиною у світі

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Guinness World Records

Двадцятирічного іранця Афшина Есмаїла Гадерзаде визнали найнижчою людиною у світі зі зростом 65,24 сантиметра.

Про це «Книга рекордів Гіннеса» оголосила 15 грудня.

Афшин — четверта найнижча людина, яка коли-небудь була підтверджена «Книгою рекордів Гіннеса». Він майже на 7 сантиметрів нижче за попереднього рекордсмена — 36-річного колумбійця Едварда Ніньо Ернандеса.

Афшин Есмаїл Гадерзаде народився 13 липня 2002 року з масою тіла 700 грамів, а зараз виріс майже до 6,5 кг. Через свій зріст хлопець не міг ходити до школи, однак нещодавно навчився писати своє імʼя.

«Продовження лікування та фізична слабкість мого сина — основні причини, через які він перестав навчатися, психічних проблем у нього немає», — сказав батько хлопця Есмаїл Гадерзаде.

Натомість хлопець вміє користуватись смартфоном. Він проводить більшу частину свого дня за переглядом мультфільмів, а останнім часом також і соціальних мереж. У нього є друг, який допомагає йому спілкуватися з підписниками Instagram. Афшин також любить дивитися футбол та підтримує футбольний клуб Esteghlal в Ірані.