Ракети до IRIS-T та боєприпаси. Німеччина надала новий пакет допомоги Україні

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Defence-Ua

Німеччина поставила Україні нову частину військової допомоги.

Про це свідчить інформація на сайті німецького уряду.

Протягом тижня Збройні сили отримали ракети до системи протиповітряної оборони IRIS-T, дві броньовані евакуаційні машини, 30 тисяч боєприпасів до 40-мм гранатомета, пʼять тисяч снарядів до 155-мм артилерійських установок, чотири машини швидкої допомоги та 18 вантажівок на шасі 8х8 зі змінними кузовами.