ВМС: Росія після шести днів перерви вивела у Чорне море носії «Калібрів»

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У Чорному морі станом на 15 грудня на бойовому чергуванні перебувають десять російських кораблів, серед них – один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп якого становить вісім ракет.

Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

Перед цим шість днів поспіль, за даними ВМС, російських носіїв «Калібрів» у Чорному морі не було.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі; в Середземному морі — дев’ять ворожих кораблів, із них – п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп — 72 ракети», — йдеться в повідомленні.