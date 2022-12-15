«Укренерго»: Ситуація в енергосистемі складна через погану погоду, в деяких областях почалися аварійні відключення

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Getty Images / «Бабель»

У компанії «Укренерго» повідомили, що в енергосистемі України досі є дефіцит потужності. Ситуацію ускладнює ще і погана погода, тому в деяких областях почалися аварійні відключення.

Про це пише «Укренерго» у своєму Facebook.

Там розповіли, що сніг, обледеніння та сильні пориви вітру ускладнюють ремонт енергетичної інфраструктури.

«На сході ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Пошкоджено обʼєкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових», — розповіли там.

Усі обленерго отримали ліміти споживання, але зранку вже почалися аварійні відключення в деяких областях.

У компанії ДТЕК розповіли, що аварійні відключення тривають у Київській області. Тоді як у Києві поки що всі відключення світла відбуваються за графіками.