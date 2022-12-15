Апарат NASA InSight зафіксував найпотужніший марсотрус за всю історію спостережень

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NASA

Cейсмометр на борту InSight Mars Lander NASA зафіксував потужний марсотрус на Червоній планеті. Це сталося пізно вночі 4 травня на Землі, або 1 222 солу на Марсі.

Про це пише Phys.org.

Згідно з новими дослідженнями, цей марсотрус був принаймні у пʼять разів сильнішим за наступний, зафіксований на планеті. За словами планетолога французького Інституту фізичних досліджень Таїчі Кавамура, подія відбулася на відстані понад 2 000 кілометрів від апарату InSight. Але енергія, вивільнена цим марсотрусом, еквівалентна сукупній енергії від усіх інших марсотрусів, які науковці бачили раніше.

Найбільший попередній марсотрус, зареєстрований у серпні 2021 року (976 солу на Марсі), мав магнітуду близько 4,2 бала, тоді як травневий мав магнітуду 4,7. Хвилі від рекордного марсотрусу тривали близько 10 годин.

Дослідники поділяють марсотруси на два типи: високочастотні, які характеризуються швидкими, але коротшими коливаннями, і низькочастотні, коли поверхня планети рухається повільно, але з більшою амплітудою. Травнева подія є досить рідкісною, оскільки вона демонструвала характеристики як високочастотних, так і низькочастотних марсотрусів.

Сейсмологія на Марсі може дати вченим краще уявлення про те, що розташоване під поверхнею планети, як структурована її кора та глибинні надра. Як і на Землі, вважається, що більшість виявлених марсотрусів відбуваються через рухи розломів.