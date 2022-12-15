Генштаб: ЗСУ ліквідували 590 окупантів і знищили 12 артилерійських систем ворога за добу
- Автор:
- Анна Холоднова
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Пресслужба Міністерства оборони України
Станом на 15 грудня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 96 590 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 2 975 танків;
- 5 946 бойових броньованих машин;
- 1 943 артилерійські системи;
- 406 реактивних систем залпового вогню;
- 211 засобів протиповітряної оборони;
- 281 літак;
- 264 гелікоптери;
- 4 563 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 16 кораблів/катерів;
- 1 644 дрони оперативно-тактичного рівня;
- 172 одиниці спеціальної техніки;
- 592 крилаті ракети.