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Генштаб: ЗСУ ліквідували 590 окупантів і знищили 12 артилерійських систем ворога за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Пресслужба Міністерства оборони України

Станом на 15 грудня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 96 590 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі: