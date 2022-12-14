Франція та Італія погодилися передати Україні системи протиповітряної оборони SAMP-T
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- Олег Панфілович
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Wikimedia
Франція та Італія схвалили прохання України про поставку систем протиповітряної оборони Mamba (SAMP-T).
Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен під час слухань у Національній асамблеї Франції.
Наразі останні перешкоди для цього зняті. «Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони. Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові його виконати. Таким чином ми можемо задовольнити їхні потреби», — заявив посол.
- Наприкінці жовтня уряд України подав до Італії запит на отримання систем протиповітряної оборони SAMP-T, які працюють на 80 км. ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби (вісім ракет можна запустити за 10 секунд).