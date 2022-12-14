Під час атаки дронами жоден обʼєкт енергетичної інфраструктури не постраждав
- Автор:
- Софія Телішевська
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Assosiated Press
Під час масованої атаки дронів зранку 14 грудня обʼєкти енергетичної інфраструктури не зазнали ушкоджень. Утім, ситуація в енергосистемі залишається складною ще від попередніх атак.
Про це повідомили в «Укренерго».
Компанія уточнила, що напередодні у роботу ввели ще один енергоблок на атомній станції. Це допомогло 13 грудня обійтися без аварійних відключень світла. Додатковий енергоблок збільшив потужність генерації електрики на 1000 МВт, але повністю компенсувати дефіцит він не здатний, тому подекуди ситуація все ще складна.
«Найскладніша ситуація на сході: через майже щоденні обстріли енергообʼєкти постійно зазнають пошкоджень. Ремонтні роботи сповільнюються через небезпеку для життя ремонтників», — йдеться в повідомленні.
- Вранці 14 грудня сили Протиповітряної оборони та Радіоелектронної боротьби знищили у небі над Києвом та областю 13 дронів-камікадзе.